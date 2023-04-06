На півночі Мелітополя - вибухи

Увечері 6 квітня на півночі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області прогриміли декілька вибухів. Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров у Telegram.

"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах", - написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначимо, що це не перші вибухи в окупованому Мелітополі впродовж останніх днів.

Вночі з 5-го на 6-е квітня пролунали декілька потужних вибухів у всіх районах міста, попередньо, є влучання в базу окупантів на захопленому аеродромі.

"За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому швидкі", - раніше повідомив Іван Федоров.

Вранці 5 квітня 2023 року у північних і західних районах міста чули ще один вибух.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 14 березня 2023 року підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Ліквідацію відомого мелітопольського колаборанта Івана Ткача, як і інших зрадників на окупованій території, проводила Служба безпеки України. Про це писав політолог, посилаючись на джерела в СБУ.