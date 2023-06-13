На пляжах Одеси знайшли сальмонелу та кишкову інфекцію

В акваторії Чорного моря в Одеському районі виявлено три проби води з сальмонелою та кишковою інфекцією. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології Павла Булановича. Так, інфекцію виявили в Одесі на пляжі "Ланжерон", на 16-й станції Великого Фонтану, а також у сусідньому місті Чорноморськ.

В свою чергу, Держпродспоживслужба, як заявила керівник відомства Анжела Ткаченко, посилила стабілізаційні заходи в Одеській області. Зазначається, що за 10-11 червня було не допущено до обігу понад 200 кг риби, що не відповідала вимогам законодавства.

Державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження наразі здійснюють 56 державних лабораторій. Вже перевірено ринки в Татарбунарах, Сараті та селі Маяки, і порушень там не виявлено.

Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території Одеси та інших населених пунктів області, а саме в Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря. Крім того, Держпродспоживслужба контролюватиме ціни на бутильовану воду. Наразі їх підвищення не фіксується.

Водночас за даними представника регіональної екоінспекції Миколи Слізовського, донині зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім ситуація почала стабілізуватися. Зазначимо, що 11 червня Держекоінспекції повідомляла про падіння солоності води на одеському узбережжі майже втричі.

Одеська ОВА також нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний Буг та в Бузькому лимані. Влада запевняє, що ситуація під контролем, однак вказує на мінну небезпеку та загрозу інфекційних захворювань.

Нагадаємо, що до одеського узбережжя в останні дні принесло велику кількість прісної води разом з рослинністю, живими та мертвими тваринами, залишками будівель, техніки тощо, які змило у нижній течії Дніпра після підриву 6 червня греблі Каховської гідроелектростанції.

Раніше у вівторок в ДЕІ також заявили про випадки виявлення холерної і кишкової паличок на територіях Херсонської області, що були затоплені після підриву ГЕС.