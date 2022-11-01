На Полтавщині 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти

Окупанти вночі 1 листопада атакували Полтавську область, чотири дрони впали на цивільні об’єкти.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив він.

Також очільник області повідомляв, що у Полтаві вночі були чутні вибухи, а над Полтавщиною збили три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.