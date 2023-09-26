На Полтавщині стався вибух через розгерметизацію газопроводу (ВІДЕО)

У Лубенському районі Полтавської області пролунав вибух – там відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. Про це 26 вересня повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Пізніше він зазначив, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.

Як поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ, вибух стався о 13:00 внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметр – 1020 мм, тиск – 40 атмосфер).

Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.

"Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється", – додали в МВС.

А в компанії "Лубнигаз" повідомили, що її аварійні служби приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Фахівці перевіряють тиск газу на входах до мережі міста і здійснюють заходи для недопущення аварійних ситуацій на газорозподільній системі Лубнів та Лубенського району.

Фірма не очікує обмежень газопостачання на власних мережах. Відключення не плануються.