На правобережній Херсонщині затопило вже понад 1800 будинків, вода ще прибуватиме - ОВА

Інтенсивність підтоплень у Херсонській області зменшується, проте через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме. Станом на ранок 7 червня затопило 1852 будинки на правобережній Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20-ти годин", - зазначив він.

За його словами, цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої 6 червня вода ще не дісталася.

Прокудін повідомив, що станом на 6:00 7 червня евакуйовано 1457 людей, більшість з них з мікрорайону Корабел.

Всі служби продовжують працювати.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Президент України на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.