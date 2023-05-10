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На Рівненщині на міні підірвався трактор: є жертви
У прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один – травмований. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, інцидент стався 10 травня в полі на території Дубровицької територіальної громади.
Водій трактора заїхав на поле, проігнорувавши табличку про замінування території та огородження.
Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку!" – додав Коваль.