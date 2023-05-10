На Рівненщині на міні підірвався трактор: є жертви

У прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один – травмований. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, інцидент стався 10 травня в полі на території Дубровицької територіальної громади.

Водій трактора заїхав на поле, проігнорувавши табличку про замінування території та огородження.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.

"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку!" – додав Коваль.