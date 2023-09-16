На Рівненщині вщент згоріла деревʼяна церква-пам’ятка архітектури (ФОТО)

Деревʼяна церква святого Дмитрія 1877 року, що була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення, вщент згоріла у ніч на 16 вересня в селі Золотолин Костопільської громади Рівненського району.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Зазначається, що повідомлення про пожежу в місцевій церкві надійшло на спецлінію "101" о 3:34.

На місце виклику було направлено чергові відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини (Костопіль), 7-го державного пожежно-рятувального поста (селище Степань) та вогнеборців місцевої пожежної команди села Яполоть.

"Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини", - зазначено в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС в Рівненській області Фото: ГУ ДСНС в Рівненській області Фото: ГУ ДСНС в Рівненській області

О 4:44 пожежу було локалізовано, а о 6:55 повністю ліквідовано. Втім, внаслідок події дерев'яну будівлю культової споруди розміром 20х7 м та церковне майно було повністю знищено вогнем.

Жертв та постраждалих не має. До ліквідації було залучено чотири пожежні автоцистерни та 10 рятувальників. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються.

Зазначимо, що в травні 2022 року громада Свято-Дмитрівського храму перейшла без священника з Української православної церкви, що має канонічне підпорядкування Руській (Російській) православній церкві, до автокефальної Православної церкви України, утвореної в січні 2019 року.