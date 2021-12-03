На шахте в Кривом Роге погиб горняк

В Кривом Роге на шахте "Артем-1" 2 декабря погиб горняк. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Михаил Волынец.

"О гибели горняка сообщают из Кривого Рога. Обрушение произошло ночью 2 декабря на шахте "Артем-1" (частное предприятие "Свитекс"). Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб", — написал нардеп.

По его словам, по факту гибели человека правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Напомним также, что 6 сентября на шахте "Красный партизан" в Вознесеновке (Червонопартизанске) на не подконтрольной Украине территории Луганской области произошла авария. Местные "власти" заявили о гибели 9 горняков и травмировании 19.

31 июля произошел взрыв на шахтоуправлении "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1") в поселке Удачное Донецкой области, в результате чего впоследствии скончались шесть человек.

Незадолго до этого, 27 июля, на шахте "Новодружеская" (подразделение компании "Лисичанскуголь") в Новодружеске Луганской области во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.