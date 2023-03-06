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На столичних Осокорках 9 березня лунатимуть постріли та буде обмежено рух транспорту, – КМДА
У київському мікрорайоні Осокорки 9 березня буде чутно звуки пострілів та обмежено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба КМДА.
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Зазначється, що причиною буде слідчий експеремент Державного бюро розслідувань, який правоохоронці проводитимуть із застосуванням стрілецької зброї у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральна та 120-та Садова.
У звʼязку з цим жителів просять зберігати спокій, коли лунатимуть постріли.
Також у КМДА закликали людей не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту без нагальної потреби.Підписуйтеся на наш YouTube канал