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На столичних Осокорках 9 березня лунатимуть постріли та буде обмежено рух транспорту, – КМДА

Осокорки
Мікрорайон Осокорки в Києві. Фото: Київська міська рада

У київському мікрорайоні Осокорки 9 березня буде чутно звуки пострілів та обмежено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Зазначється, що причиною буде слідчий експеремент Державного бюро розслідувань, який правоохоронці проводитимуть із застосуванням стрілецької зброї у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральна та 120-та Садова.

У звʼязку з цим жителів просять зберігати спокій, коли лунатимуть постріли.

Також у КМДА закликали людей не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту без нагальної потреби.