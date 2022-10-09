На Сумщині обстрілами пошкоджено житлові будинки, агропідприємство та вокзал у Ворожбі (ФОТО)

У Сумській області за добу 8 жовтня було зафіксовано 9 артобстрілів, 78 прильотів та 4 авіаудари з використанням 28 некерованих ракет. Про це повідомив у Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Також, за його словами, було помічено пуски шести ракет з гелікоптерів, але місця ураження не встановлено. Відомо, що через авіаудар по околицях села Попівка одна цивільна особа отримала поранення, їй надається вся необхідна допомога.

Через обстріли було частково зруйновано аграрне підприємство та пошкоджено сільгосптехніку. Також загорілося поле кукурудзи на площі близько 1 га. Загалом пошкоджено близько 10 будинків та господарчих споруд. Крім того, ворожі снаряди пошкодили залізничний вокзал станції Ворожба.

В свою чергу, начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляв напередодні ввечері, що станом на 21:30 в регіоні було зафіксовано 55 приходів, з них - 28 некерованих ракет.

"Гатили росіяни з САУ, мінометів, 4 авіаудари - з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад", - зазначав він.

За словами Живицького, пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн John Deere і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.

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Пізніше у неділю Тимошенко також повідомив, що внаслідок застосування російською армією безпілотнику на Сумщині загинула одна людина.

"Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!" - написав він.

Зазначимо при цьому, що в Сумській області немає Миронівської громади, очевидно, йдеться про Миропільську, що межує з територією Росії. Востаннє Миропілля обстрілювалося російською армією 7 жовтня, тоді було пошкоджено два будинки.

За словами ж Живицього, вранці 9 жовтня було зафіксовано біля 50 влучань, зокрема 30 влучань з РСЗВ о 7 годині ранку на території Шалигинської громади.

Ще 21 удар прийшовся о 7:35 по Ворожбянській громаді з 152-міліметрової самохідної артилерійської установки. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. За попередніми даними, постраждалих серед людей немає. Крім цього, у Великописарівській громаді після 9 ранку працював російський міномет.