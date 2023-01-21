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На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)

На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy

Внаслідок мінометного обстрілу села Студенок Есманської громади Сумської області пошкоджено з десяток будинків, один зруйновано повністю, в останньому поранень зазнав хлопець. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Сюди прилетіла російська міна. Всередині був 17-річний хлопець. Дивом вижив, але отримав численні осколкові поранення та контузію. Зараз юнак в лікарні - його життю вже нічого не загрожує", - розповів він.

Будинок, за його словами, відновленню не підлягає. Також через вибух постраждало близько 10 сусідніх осель - там пошкоджені фасади, шибки та покрівля на деяких дахах.

Усього на території прикордонного села розірвалися 12 ворожих мін. Пошкоджені також електричні лінії. В одному з домашніх господарств убило корову та маленьке теля.

Фото 2 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 3 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 4 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 5 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 6 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 7 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 8 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 9 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 10 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 11 — На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy

За 21 січня станом на 22:00, за словами Живицького, росіянами по прикордонню Сумщини було завдано 115 ударів. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Зокрема, Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів), зокрема й зазначене село Студенок. Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів (40 прильотів), в Краснопільській 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів), а в напрямку Шалигинської громади відкривав вогонь із кулемету (10 черг).

Крім того, після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Там зафіксовано 9 прильотів, постраждалих не було.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов