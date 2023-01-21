На Сумщині обстрілом з РФ вщент зруйнувано будинок в прикордонному селі: всередині дивом вижив парубок (ФОТО)

Внаслідок мінометного обстрілу села Студенок Есманської громади Сумської області пошкоджено з десяток будинків, один зруйновано повністю, в останньому поранень зазнав хлопець. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Сюди прилетіла російська міна. Всередині був 17-річний хлопець. Дивом вижив, але отримав численні осколкові поранення та контузію. Зараз юнак в лікарні - його життю вже нічого не загрожує", - розповів він.

Будинок, за його словами, відновленню не підлягає. Також через вибух постраждало близько 10 сусідніх осель - там пошкоджені фасади, шибки та покрівля на деяких дахах.

Усього на території прикордонного села розірвалися 12 ворожих мін. Пошкоджені також електричні лінії. В одному з домашніх господарств убило корову та маленьке теля.

За 21 січня станом на 22:00, за словами Живицького, росіянами по прикордонню Сумщини було завдано 115 ударів. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Зокрема, Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів), зокрема й зазначене село Студенок. Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів (40 прильотів), в Краснопільській 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів), а в напрямку Шалигинської громади відкривав вогонь із кулемету (10 черг).

Крім того, після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Там зафіксовано 9 прильотів, постраждалих не було.