На Сумщині під обстріл потрапили поліцейські, які фіксували наслідки попередньої атаки: є загиблий

Армія країни-агресора РФ з артилерії обстріляла місто Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога. Один поліцейський загинув, двоє поранені.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 16:30 окупанти, з території РФ здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу.

"Співробітник поліції отримав осколкові поранення, несумісні з життям, ще 2 поліцейських поранено. Також поранення отримав один цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автівку.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Сумською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що напередодні внаслідок денного обстрілу Середини-Буди було поранено чотири людини та пошкоджено майже три десятки приватних та багатоквартирних будинків.