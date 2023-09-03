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На Сумщині під обстріл потрапили поліцейські, які фіксували наслідки попередньої атаки: є загиблий
Армія країни-агресора РФ з артилерії обстріляла місто Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога. Один поліцейський загинув, двоє поранені.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 16:30 окупанти, з території РФ здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу.
"Співробітник поліції отримав осколкові поранення, несумісні з життям, ще 2 поліцейських поранено. Також поранення отримав один цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, внаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автівку.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.
Сумською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що напередодні внаслідок денного обстрілу Середини-Буди було поранено чотири людини та пошкоджено майже три десятки приватних та багатоквартирних будинків.