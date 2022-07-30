На Сумщині вантажівка і комбайн підірвалися на мінах

У Великописарівській громаді Охтирського району Сумщини 29 липня на мінах підірвалися комбайн і машини з мирними мешканцями. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, учора за день двічі підірвалися на мінах мирні мешканці.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці.

Крім того, травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку на міни наїхава комбайн, коли їхав на поле збирати врожай.

"Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита. Наразі фахівці з'ясовують, що сталося у цьому випадку. Адже в області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів", - зазначив Живицький.

Очільник ОВА нагадав мешканцям, що по території, позначеній табличками "міни", заборонено проїзд та прохід. Також небезпечними можуть бути узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.

"Щодо аграріїв, то від першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле", - наголосив Живицький.