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На Сумщині вантажівка і комбайн підірвалися на мінах
У Великописарівській громаді Охтирського району Сумщини 29 липня на мінах підірвалися комбайн і машини з мирними мешканцями. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, учора за день двічі підірвалися на мінах мирні мешканці.
У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.
У другому випадку на міни наїхава комбайн, коли їхав на поле збирати врожай.
"Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита. Наразі фахівці з'ясовують, що сталося у цьому випадку. Адже в області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів", - зазначив Живицький.
Очільник ОВА нагадав мешканцям, що по території, позначеній табличками "міни", заборонено проїзд та прохід. Також небезпечними можуть бути узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.
"Щодо аграріїв, то від першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле", - наголосив Живицький.