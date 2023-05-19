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Окупанти атакували Сумщину з безпілотників: загинули троє енергетиків

Лінія електроперелач
Лінія електропередачі. Фото: Pexels / Pixabay

У Сумській області в пʼятницю, 19 травня, внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних осіб. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Трагедія сталася в Юнаківській громаді близько опівдня. Обставини загибелі людей з'ясовуються.

Міністерство енергетики України також поінформувало про трьох загиблих на Сумщині. Там зазначили, що жертвами стали працівники "Сумиобленерго", які оглядали повітряну лінію "Юнаківка - Велика Рибиця".

У міністерстві додали, що в районі тривають бойові дії.

"Сумиобленерго" повідомило, що, за попередньою інформацією, троє працівників компанії загинули від ворожої атаки безпілотників під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії.

Нагадаємо, протягом дня 18 травня російські окупанти здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області. Внаслідок цього двоє цивільних отримали контузії.

Автор:
Артем Ющенко