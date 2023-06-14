На Сумщині ворог обстріляв авто: загинули 6 людей

Окупаційні війська Росії 13 червня обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади у Сумській області. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумської області. Обійшлося без жертв.