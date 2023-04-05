На Сумщині за день зафіксували майже 230 прильотів з РФ, є руйнування

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів п'яти прикордонних громад Сумської області. Як повідомляє станом на 21:00 обласна військова адміністрація, всього зафіксовано 229 прильотів (ракетний обстріл, обстріл з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС).

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстрілювали з автоматичного гранатомету (70 пострілів) та мінометів (56 прильотів). В Середино-Будській громаді зафіксовано 5 прильотів з мінометів та стріляли 8 пострілів з АГС.

Також ворогом здійснено обстріл Краснопільської громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії (3 прильоти) та РСЗВ (19 прильотів). Крім того, під вечір внаслідок артобстрілу одного з сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.

В Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) було пошкоджено три приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.

По Глухівській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), після чого ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

Нагадаємо також, що 2 квітня двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу молоковозу в прикордонному селі Бунякине Новослобідської громади Сумської області.