На Сумщині за день зафіксували понад 100 прильотів: з РФ обстрілювалися сім громад

Російські військові протягом дня 28 лютого обстрілювали територію семи прикордонних громад Сумської області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, станом на 21:00 було зафіксовано 106 прильотів.

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Зокрема, о 14:41 в селі Олександрівка Великописарівської громади з ворожого безпілотника було скинуто на приватний житловий будинок два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено.

Крім того, внаслідок обстрілу ймовірно з міномету (14 прильотів) з 15:55 до 16:35 по селу Старикове Шалигинської громади було пошкоджено чотири житлові будинки: один з них зруйновано, у двох були вибиті вікна, ще в одному були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна.

В інших громадах наслідків обстрілів не зафіксовано. Зокрема, по Білопільській громаді з 8:35 ворог гатив з міномету: зафіксовано п'ять прильотів. Обстріл громади продовжився після 10:00 − вісім прильотів по двох населених пунктах, а об 11:05 − ще три. Після 12:00 було зафіксовано 12 пострілів, імовірно з АГС, а також шість мін по одному з населених пунктів.

По Білопільській громаді також з 15:50 вівся обстріл із САУ: там нарахували 28 прильотів. Крім того, близько 17:00 з ворожого БПЛА було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ.

В свою чергу, в Новослобідській громаді о 8:40 відбувся мінометний обстріл: зафіксовано два прильоти. В Середино-Будській громаді о 10:40 було п'ять прильотів (попередньо − міномет).

По Краснопільській громаді о 12:15 ворог бив з артилерії (сім снарядів), а о 13:20 здійснив мінометний обстріл (шість мін). В Есманській громаді з 13:05 зафіксовано п'ять прильотів, імовірно, з міномету калібру 120 міліметрів.

Зазначимо також, що вранці вівторка в НЕК "Укренерго" зазначали, що у Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів були пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів: там проводяться відповідні ремонти.