На Сумщині за день знову нарахували сотню прильотів з боку Росії: які громади обстріляно

В Сумській області протягом дня 13 березня росіяни здійснили обстріли територій шести громад, внаслідок чого зафіксовано 94 прильоти з мінометів та артилерії (РСЗВ та САУ), два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з безпілотників.

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Зокрема, як повідомили в обласній військовій адміністрації, у Зноб-Новгородській громаді зафіксовано вісім прильотів з САУ, а потім ще шість з артилерії. Крім того, нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по селищу Зноб-Новгородське загинула одна цивільна особа, а ще чотири були поранені.

В Есманьській громаді по околиці села Бачівськ росіяни били з мінометів: там зафіксовано сім прильотів, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.

В свою чергу, внаслідок артилерійського обстрілу міста Середина-Буда було чотири прильоти: пошкоджено чотири приватних житлових будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (три прильоти) та артилерійський (п'ять прильотів) обстріли.

По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії: зранку зафіксовано 14 прильотів, а ісля 16:00 був ще один обстріл з САУ (25 прильотів). Пошкоджено житловий будинок.

По території Білопільської громади здійснено гранатометний обстріл (66 пострілів). Зафіксовано й шість прильотів з мінометів та шість з артилерії.

Крім того, ворог здійснив обстріл Краснопільської громади з протитанкової керованої ракети, а також скинув чотири вибухових пристрої типу ВОГ з БПЛА. Також відбувся артобстріл території громади (вісім прильотів з РСЗВ).