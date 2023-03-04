На Сумщині за день знову зафіксували більше 100 прильотів з РФ по прикордонних громадах

Протягом дня росіяни здійснили обстріли семи громад Сумської області, було зафіксовано 117 прильотів з мінометів та артилерії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

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Зокрема, по Білопільській громаді ще о 8:55 росіяни били з мінометів (12 мін) та САУ (п'ять снарядів у напрямку села Іскрисківщина). Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та лінію електропередачі. Об 11:56 відбувся артилерійський обстріл з САУ калібру 152 міліметра (п'ять снарядів), а о 16:30 − п'ять прильотів з міномету.

В Шалигинській громаді об 11:15 зафіксовано три прильоти, ймовірно, з міномету калібру 120 міліметрів. Також після 11:00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно з САУ. Продовжився обстріл громади після 12:00: зафіксовано три прильоти, попередньо також зі 120-міліметрового міномету. Був мінометний обстріл і о 17:50 (10 прильотів).

По території ж Есманської громади ворог також гатив з міномету: зафіксовано 31 прильот за день. В свою чергу, в Новослобідській громаді о 12:05 зафіксовано обстріл з міномету (4 прильоти), а по Зноб-Новгородській о 12:50 росіяни били з міномету по околиці села Нововасилівка (вісім прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено ЛЕП.

В Миропільській громаді о 15:00 зафіксовано шість прильотів (орієнтовно міномет калібру 120 міліметрів). Крім того, в Юнаківській громаді о 19:05 був обстріл із САУ (п'ять прильотів). Про постраждалих під час зазначених подій не повідомляється, фото наслідків у ОВА також не публікують.

Нагадаємо, що напередодні в регіоні було зафіксовано 121 прильот внаслідок низки обстрілів по території шести громад. Відомо, що під час обстрілу села Старикове Шалигінської громади було вбито пенсіонера, який вийшов на город.