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На Сумщині зафіксували 83 "прильоти": є руйнування

суми, обстріл
Господарська будівля знищена обстрілом. Фото: Сумська ОВА

Протягом дня російські війська обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили Есманська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська і Юнаківська громади.

Загалом було зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії, є руйнування, повідомляє Сумська ОВА.

По Миропільській громаді зафіксовано 6 прильотів, пошкоджено 3 приватні будинки та приватний магазин.

По Есманській громаді загарбники вдарили з міномету, а також 9 разів "накрили" артилерійським вогнем. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.

У Шалигинській громаді ворог вдарив по території з артилерії зафіксовано 8 прильотів. По території Білопільськіої та Зноб-новогородська громад росіяни випустили 32 та 15 мін відповідно. Юнаківська громада зазнала три мінні обстріли, а Середино-Будська - потрапила під артобстріл. Зафіксовано 9 прильотів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують терор Донецької області. Так, в ніч на 24 квітня росіяни вдарили ракетами по Краматорську.

Автор:
Тетяна Гойденко