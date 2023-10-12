На Сумщину намагалася проникнути російська ДРГ

У ніч проти 12 жовтня російські диверсанти намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область і рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - зазначив Наєв.

За його словами, диверсанти намагались перетнути державний кордон України та планували рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Понісши бойові втрати, диверсійна група відійшла", - підкреслив Наєв.

Він додав, що втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Раніше повідомлялося, що в район Красная Яруга Бєлгородської області прибули групи генерального управління генштабу збройних сил РФ з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумської області.

Ситуація на кордоні з РФ

Країна-агресор РФ знову намагається проводити диверсії на кордоні з Україною. Для цього окупанти перекинули роту диверсантів нібито на навчання у прикордонні населені пункти з Сумською та Харківською областями.

Зауважимо, українські прикордонники постійно фіксують спроби диверсійно розвідувальних груп росіян перетнути північний кордон України.

Тому там тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Так, українські війська 12 серпня вступили в бій з російською диверсіонно-розвідувальною групою на півночі Сумської області, завдавши їй втрат.

Також 4 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.