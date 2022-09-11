На сході України росіяни випустили 11 ракет, 9 з них збила ППО

Російські військові випустили 11 крилатих ракет на сході України, 9 з цих ракет збили сили протиповітряної оборони Збройних сил України. Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

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"Противником ввечері неділі нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет. Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих ОДА.

Через ці обстріли також затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави.