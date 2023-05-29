На Сході ЗСУ відбили 19 ворожих атак на різних напрямках

Російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили на цих напрямках 19 ворожих атак.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському і Шахтарському напрямках протягом доби росіяни намагалися йти в наступ, але безуспішно. Вони завдали авіаційних ударів по районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка та інших населених пунктах Донецької області.

Невдалою для росіян була спроба наступу і на Куп’янському напрямку, проте тут окупанти авдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Багато населених пунктів потрапили під артилерійський та мінометний обстріли.

На Лиманському і Авдіївському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

За інформацією Генштабу, на полігони Білорусі прибувають певні підрозділи російських військових для проведення бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну. В той же час, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження солдатів та техніки противника, а також 6 - по його зенітно-ракетних комплексах.