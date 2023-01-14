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На території Молдови впав уламок ракети

На території Молдови впав уламок ракети

У Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу

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Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Фото 2 — На території Молдови впав уламок ракети

"Після масованого бомбардування України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга залишки ракети, яку випустили під час повітряних атак Росії по Україні", — йдеться у повідомленні відомства.

У зв'язку з інцидентом міністерство реалізувало план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшило кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною.

Про падіння ракети повідомили в прокуратуру. Головна інспекція з надзвичайних ситуацій та прикордонна поліція охороняють периметр і готують матеріали для слідчих, перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.

Крім того, у листопаді у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.

Автор:
Віта Молодан