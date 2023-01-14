На території Молдови впав уламок ракети

У Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

"Після масованого бомбардування України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга залишки ракети, яку випустили під час повітряних атак Росії по Україні", — йдеться у повідомленні відомства.

У зв'язку з інцидентом міністерство реалізувало план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшило кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною.

Про падіння ракети повідомили в прокуратуру. Головна інспекція з надзвичайних ситуацій та прикордонна поліція охороняють периметр і готують матеріали для слідчих, перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.

Крім того, у листопаді у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.