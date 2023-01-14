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На території Молдови впав уламок ракети
У Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.
"Після масованого бомбардування України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга залишки ракети, яку випустили під час повітряних атак Росії по Україні", — йдеться у повідомленні відомства.
У зв'язку з інцидентом міністерство реалізувало план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшило кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про падіння ракети повідомили в прокуратуру. Головна інспекція з надзвичайних ситуацій та прикордонна поліція охороняють периметр і готують матеріали для слідчих, перевірочних груп та прокуратури.
Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.
Крім того, у листопаді у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.