На Троєщині два дні буде гучно: влада Києва попередила про заходи

У Деснянському районі Києва з 9:00 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня тестуватимуть оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації, інформують у Київміськадміністрації.

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Зазначається, що під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та державний гімн України.

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", - заявили у міській владі.

Зазначимо, що Деснянський район Києва охоплює житлові масиви Троєщина та Лісовий, а також ТЕЦ-6 та більшу частину Дарницької промислової зони (територія розташованої там Дарницької ТЕЦ належить до Дніпровського району), причому обидві згадані електростанції під чай війни РФ проти України вже ставали на меті російських авіаударів.