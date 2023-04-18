На війні загинув екснардеп Барна

Колишній депутат Верховної Ради Олег Барна загинув під час бойових дій 17 квітня, заявив у Facebook речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні. По поверненню з відрядження опублікуємо на ТРО Медіа", - написав він.

Нагадаємо, що Барна в парламенті 8-го скликання представляв "Блок Петра Порошенка" (нині "Європейська солідарність") та мажоритарний округ №167 (південь Тернопільської області).

Він приходився старшим братом колишньому голові (2015-2019) Тернопільської обладміністрації Степану Барні. Зазначимо при цьому, що наразі на Facebook-сторінках братів підтвердження загибелі старшого немає. Останній допис на сторінці Олега Барни було зроблено 13 квітня.

Народився ж він 18 квітня 1967 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільщини. Таким чином, у вівторок йому мало виповнитися 56 років.

Нагадаємо, що політик був відомий різким нравом та скандальною поведінкою. Зокрема, в січні 2015 року з трибуни парламенту заявляв, що "Путін - х*йло", а у вересні того ж року влаштував у прямому ефірі телебачення бійку з нардепом від Радикальної партії, ексголовою Тернопільської ОДА Юрієм Чижмарем. В червні 2017 року депутат врізався на своєму авто у Києві в трамвай, внаслідок чого був госпіталізований.

Втім, найвідомішою витівкою Барни є те, що 1 грудня 2015 під час виступу в Раді тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка він підійшов до нього і вручив букет квітів, після чого захопив ззаду і спробував винести з трибуни, що спричинило масову сутичку між парламентаріями.