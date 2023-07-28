На війні загинув український відеооператор Максим Шварцман

Фотокореспондент та відеооператор з Чернівців Максим Шварцман загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це у Facebook повідомила його дружина Марина Шварцман.

Церемонія прощання з військовим відбудеться 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

"У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає... Я свого Захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба", - написала Марина Шварцма.

Максим Шварцман в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони. Згодом потрапив на фронт.

Він працював телеоператором на місцевих телеканалах, в тому числі на "Суспільному". До 24 лютого захисник працював у інформаційному агенстві АСС. У виданні уточнюють, що Шварцман загинув 15 липня на Донеччині.