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- Війна Війна
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- Події
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На війні загинув український відеооператор Максим Шварцман
Фотокореспондент та відеооператор з Чернівців Максим Шварцман загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це у Facebook повідомила його дружина Марина Шварцман.
Церемонія прощання з військовим відбудеться 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.
"У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає... Я свого Захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба", - написала Марина Шварцма.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Максим Шварцман в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони. Згодом потрапив на фронт.
Він працював телеоператором на місцевих телеканалах, в тому числі на "Суспільному". До 24 лютого захисник працював у інформаційному агенстві АСС. У виданні уточнюють, що Шварцман загинув 15 липня на Донеччині.