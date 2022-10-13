На Вінниччині розбився український винищувач

Увечері 12 жовтня поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, льотчик успішно катапультувався.

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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пілот виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Раніше 12 жовтня він уже знищив три дрони-камікадзе на півдні України і два — над Вінницею.

Як уточнюється, через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався. Причини аварії встановлюються.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про надання пілоту звання Героя України.

Нагадаємо, на півдні України 12 жовтня, з 08:40 по 08:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).