На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти

Російську ракету збили на Вінниччині, вона впала на цивільні об’єкти, жертв немає.

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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"На Вінниччині збита рашистська ракета впала на цивільні об’єкти. Є руйнування", - зазначив він.

За його словами, загиблих і поранених немає.

На місцях працюють спецслужби і ДСНС.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі та Черкаській області.