На вокзале Львова загорелся вагон поезда "Киев - Ужгород"

26 декабря возник пожар в поезде "Киев - Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в три часа ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного управления ГСЧС.

"26 декабря в 3:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на пл. Дворцовая, 1, на ст. "Львов" Главного железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.

Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев - Ужгород".

На место происшествия выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.

"Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 5:00 пожар локализован и в 5:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы", — говорится в сообщении.

Вследствие пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

Вследствие возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.