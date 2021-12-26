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На вокзале Львова загорелся вагон поезда "Киев - Ужгород"
26 декабря возник пожар в поезде "Киев - Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в три часа ночи.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного управления ГСЧС.
"26 декабря в 3:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на пл. Дворцовая, 1, на ст. "Львов" Главного железнодорожного вокзала", — говорится в сообщении.
Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев - Ужгород".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На место происшествия выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.
"Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 5:00 пожар локализован и в 5:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы", — говорится в сообщении.
Вследствие пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.
К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
Вследствие возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.