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На Волині ППО збили два безпілотники. Є жертви
У Волинській області сили протиповітряної оборони збили два безпілотники, уламки яких пошкодили кілька житлових будинків. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні 25 липня на Волині були чутні вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Всі обставини встановлюємо.", - написав Погуляйко.
Інших подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, вночі, 25 липня, орієнтовно російська армія обстріляла Миколаїв. Також армія країни-агресора продовжила обстрілювати Миколаївську область.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, уночі, 25 липня, близько 03:00, розпочався обстріл с. Мишково-Погорелове Мішково-Погорелівської громади. За попередньою інформацією поранено 7-річну дитину. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.
Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади.