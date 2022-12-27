На всій території України повітряна тривога

На всій території України станом на 15:50 повітряна тривога. Про це свідчать данні сайту Alerts.in.ua

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Станом на 14:56 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України. В цей час необхідно перейти в украття.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області.