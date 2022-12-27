- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
На всій території України повітряна тривога
На всій території України станом на 15:50 повітряна тривога. Про це свідчать данні сайту Alerts.in.ua
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Станом на 14:56 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України. В цей час необхідно перейти в украття.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області.