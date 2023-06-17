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На вугільній шахті у Павлограді стався вибух: є постраждалі

На вугільній шахті у Павлограді стався вибух: є постраждалі
Фото: Depositphotos

У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє працівників шахти травмовані, вони доставлені до лікарні.

Інших шахтарів вивели на поверхню.

Наразі причини надзвичайної події з’ясовуються.

Також у Міненерго повідомляють, що минулої доби надійшов виклик про замінування Київської ГЕС.

Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько