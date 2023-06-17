- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
На вугільній шахті у Павлограді стався вибух: є постраждалі
У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що троє працівників шахти травмовані, вони доставлені до лікарні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інших шахтарів вивели на поверхню.
Наразі причини надзвичайної події з’ясовуються.
Також у Міненерго повідомляють, що минулої доби надійшов виклик про замінування Київської ГЕС.
Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено.
Джерело фото: ua.depositphotos.com