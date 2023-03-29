На Харківщині авто наїхало на протитанкову міну: є загиблі

29 березня в Ізюмському районі, поблизу м. Барвінкове, легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну, яка залишилася з часів окупації Харківської області росіянами.

В результаті вибуху загинули двоє людей: 16-річний хлопець та 34-річний чоловік, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були госпіталізовані. Інформація про їхній стан наразі відсутня.

"Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - наголосив Синєгубов.

26 березня в Херсонській областях здетонували міни. Це був п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за минулий тиждень.

Раніше у Херсонській області 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.