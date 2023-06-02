На Харківщині авто наїхало на вибухівку: жінка загинула, троє дітей поранені

2 червня між селами Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, який залишили окупантами під час втечі.

В авто їхала сім'я з трьома дітьми, повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

37-річна жінка загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Діти госпіталізовані до лікарні наразі медики борються за їхні життя.

Зо словами Синєгубова, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Він закликав мешканців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо.

"Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям", - наголосив голова ОВА і додав, що в разі виявлення підозрілого предмета слід негайно повідомити ДСНС або Нацполіцію.

До слова, в Харківській області піротехніки успішно знешкодили рекордну кількість ворожих вибухонебезпечних предметів, а саме мін.

Між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м.