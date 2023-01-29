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На Харківщині через обстріли пошкоджені будинки, автомобілі та будівля підприємства
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів", - зазначив Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Крім того, тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.
Зазначимо, напередодні ворог також масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони.
Так у селі Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею, а у селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.