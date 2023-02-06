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На Харківщині через обстріли пошкоджено будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі

На Харківщині через обстріли пошкоджено будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Загалом було пошкоджено, багатоквартирні будинки, приватні будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі.

Також вчора о 8:20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки.

Фото 2 — На Харківщині через обстріли пошкоджено будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі

Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно.

Автор:
Світлана Манько