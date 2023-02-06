На Харківщині через обстріли пошкоджено будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Загалом було пошкоджено, багатоквартирні будинки, приватні будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі.

Також вчора о 8:20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки.

Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно.