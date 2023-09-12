На Харківщині чоловік підірвався на міні, ворог обстріляв 4 райони області

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає.

Також відбувся обстріл у Харківському районі між селами Липці та Лукянці. Зафіксовано руйнування будівель, постраждалих немає.

Крім того, увечері 11 вересня окупанти атакували прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині. В результаті виникла пожежа у приватному секторі на околиці населеного пункту.

На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. Також обійшлося без постраждалих.

Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на Харківщині. Так, у селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік. Він отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки та госпіталізований до лікарні.

Напередодні під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району.