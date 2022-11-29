На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

У Харківській області чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній", - зазначив він.

Крім того, окупанти продовжують наносити удари по Куп’янщині. За словами Синєгубова, э влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. Обійшлось без постраждалих.

Також у Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян виникла пожежа - горіла господарча споруда.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Жертв серед цивільного населення немає.