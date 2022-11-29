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На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі
У Харківській області чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній", - зазначив він.
Крім того, окупанти продовжують наносити удари по Куп’янщині. За словами Синєгубова, э влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. Обійшлось без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян виникла пожежа - горіла господарча споруда.
Нагадаємо, 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Жертв серед цивільного населення немає.