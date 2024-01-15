На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі, на Херсонщині 4 поранених: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

Російські війська за минулу добу 121 раз обстріляли Херсонську область, поранивши чотирьох цивільних. Також ворог обстріляв 19 населених пунктах Запорізької області, є руйнування. А на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі.

На Херсонщині поранені четверо цивільних

За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та магазин у Херсоні.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Також окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку.

Крім того зранку ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Було влучання у житлові будинки.

У власному домі поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

Окупанти вдарили з артилерії по Марганцю

Опівночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені пару аптек та магазин. Понівечені 2 п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило й 5 господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад 2 тис родин", - підкреслив він.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Вільхуватка Куп'янського району.

Крім того ворог обстріляв село Вільхуватка Куп'янського району керованими авіабомбами. Пошкоджено підприємство, постраждалих немає.

Також окупанти завдали удару із РСЗВ «Град» по м. Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки.

Синєгубов також повідомив, що близько 17:30 у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували

Ворог обстріляв 19 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби окупанти гатили по 19 містах та селах на лінії вогню - зафіксовані 84 удари, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Рашисти обстріляли з РСЗВ Новоданилівку та Новодарівку, а також атакували 21 безпілотником Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку й П'ятихатки”, - йдеться к повідомленні.

61 артудар прийшовся по території Новоандріївки, Залізничного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботиного, Кам'янистого, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

За добу надійшли 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.