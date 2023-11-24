На Харківщині дроном пошкоджено об’єкт інфраструктури, на Херсонщині троє загиблих: ситуація у регіонах

У ніч на 24 листопада сили протиповітряної оборони знищили три ударні БпЛА типу «Shahed». Російські війська атакували дронами-камікадзе село Олександрівка у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Херсонській області за добу загинули три людини, 11 дістали поранень, з них дві дитини.

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ППО знищили вночі 3 "шахеди"

В ніч проти 24 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Натомість сили ППО знищили усі три ворожі цілі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Противник атакував трьома ударними БпЛА типу «Shahed» із південно-східного напрямку. Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині загинули три людини, 11 поранені

За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 91 снаряд.

Як повідомив Прокудін, через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

На Харківщині пошкоджено об’єкт інфраструктури

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківщини, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та господарчі споруди. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Також внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та господарчі споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

Окупанти обстріляли 22 населених пункта Запорізької області

109 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти , повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку.

За добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Напередодні армія РФ випустила ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині, а на Херсонщині внаслідок ворожих атак загинула людина.