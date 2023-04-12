На Харківщині двоє людей підірвалися на міні: загарбники обстріляли чотири райони області

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.

Крім того, в Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

Також внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кіндрашівка Куп'янського району поранення отримала 62-річна жінка.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. Вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.

Крім того, в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

Загалом, за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет.

Зазначимо, окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 10 квітня також атакували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Внаслідок російських обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство.