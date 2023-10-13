На Харківщині двоє людей підірвалися на вибухівці

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ та Гатище Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Лиман Перший Куп'янського району та інших.

Як повідомив очільник області, постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано.

"У селі Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Він госпіталізований з пораненнями", - зазначив Синєгубов.

Також в Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр, у полі на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 47 років.

Як наголосив Синєгубов, на Харківщині триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 14,9 га території та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії фронту йдуть запеклі бої. Минулої доби росіяни здійснили 4 спроби атакувати в районі Синьківки та 8 біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті, противник зазнав втрат", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав удару дронами по Індустріальному району Харкова. Внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки.