На Харківщині двоє людей підірвалися на вибухових пристроях

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів. Двоє людей постраждали від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.

В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.

"На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

Також в Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.

"Вкотре закликаю усіх - в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, 20 грудня внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.