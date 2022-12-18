На Харківщині двоє селян пішли по худобу й загинули, підірвавшись на міні

На Харківщині 18 грудня знайшли двох чоловіків, які загинули 15 грудня у селі Довгеньке Ізюмського району, підірвавшись на міні, залишеній окупантами. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, що здійснює процесуальне керівництво у відповідній кримінальній справі.

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Її відкрити за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Розслідування проводять слідчі Ізюмського райуправління поліції.

За даними слідства, двоє місцевих мешканців віком 50 та 52 роки пішли шукати худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись.

Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців. Пошуки чоловіків тривали з використанням дрону. Лише в неділю їх було знайдено мертвими.

Нагадаємо, що начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 грудня повідомив, що у селі Гракове Чугуївського району підірвався на міні 32-річний працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій, який у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.

Зазначимо, що напередодні померли у лікарні ще двоє правоохоронців, що підірвалися на мінах з начальником Головного управління поліції в Черкаській області під час стабілізаційних заходів на Херсонщині 7 грудня. Загалом кількість загиблих через цю подію збільшилася до шести.