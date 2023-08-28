На Харківщині минулої доби росіяни гатили по агропідприємству, житлових будинках та газопроводу (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, госпіталізації вона не потребувала.

У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.

Внаслідок мінометних обстрілів села Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

Синєгубов додав, що під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.

Також протягом доби 26 серпня ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

До цього, протягом доби 25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.