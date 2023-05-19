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На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству та житлових будинках

На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству та житлових будинках
Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.

Фото 2 — На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству та житлових будинках

Крім того, у селі Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.

Фото 3 — На Харківщині минулої доби росіяни гатили по фермерському господарству та житлових будинках

Також у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури.

У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

Крім того, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, напередодні ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.

Автор:
Світлана Манько