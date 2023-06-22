На Харківщині минулої доби росіяни гатили по м'ясокомбінату та житлових будинках

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Також у селі Кругляківка Куп'янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.

Крім того, у cелі Пильна Харківського району пошкоджено будинок.

А у селі Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватних будинки.

Як додав Синєгубов, на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 10 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення немає.