На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству

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14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!