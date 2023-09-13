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На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Окупанти за минулу добу завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere.
Крім того, окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.
Напередодні окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.