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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству

Харківщина
Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Окупанти за минулу добу завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні. 

Фото 2 — На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству
Фото 3 — На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству
Фото 4 — На Харківщині минулої доби росіяни гатили по пожежній частині та фермерському господарству

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка.

Також  у селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere. 

Крім того, окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. 

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів. 

Автор:
Світлана Манько