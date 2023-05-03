На Харківщині минулої доби росіяни гатили по сільгосппідприємству та житловим будинкам

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.

У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 га території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів.

Зауважимо, напередодні внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років.